03:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Аркадий Медыченко из Жигаловского района погиб в зоне СВО
В селе Дальняя Закора пройдет прощание с военнослужащим.
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В пресс-службе администрации Жигаловского района Иркутской области сообщили о трагической гибели земляка в зоне проведения СВО. Прощание с Медыченко Аркадием Алексеевичем состоится 7 ноября.
— В 12:00 пройдет траурное прощание в культурно-информационном центре Русь по адресу: село Дальняя Закора, улица Центральная, 19, — говорят в администрации.
А через час, в 13:00, состоится траурный митинг и прощание с военнослужащим около памятника погибшим в годы Великой Отечественной Войны.
Напомним, ранее КП-Иркутск писало о том, что мэра Катангского района Иркутской области подозревают в получении взяток особо крупного размера.