03:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил проект освоения нефтяных месторождений в регионе
Задействуют все уровни образования для обеспечения кадрами.
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На международной выставке-форуме «Россия» в Москве представлен проект освоения нефтяных месторождений на севере Красноярского края «Восток Ойл».
Ресурсная база проекта составляет более 6,5 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти. Проект имеет прямой выход к Северному морскому пути и обладает доступом к транспортным коридорам других стран.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что для успешной реализации ресурсного проекта необходимо привлечь большое количество квалифицированных специалистов.
«Задействуем все уровни образования для успешной реализации проекта. Данное направление будет всегда снабжено квалифицированными кадрами», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков на представлении проекта «Восток Ойл».
В рамках Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» пройдут выступления фольклорных коллективов — эвенкийского вокального ансамбля «Тогокон» и таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера «Хэйро». Гостям продемонстрируют национальные костюмы эвенков, проведут мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган. Для любителей настолок проведут интерактивные игры и тематические викторины, а также краеведческие лекции.
Гурманам удастся отведать национальные блюда и увидеть соревнования по северному многоборью.