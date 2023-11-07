Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале.
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество», — торжественно произнес каждый из бойцов.
Как ранее сообщал РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко, после присяги бойцы отправятся на передовую, а до этого они прошли через учебный центр «Каскада». Бойцы также выезжали на полигон, проводили стрельбы и другие занятия. При этом сами бывшие украинские военнослужащие считают, что отправляются воевать за освобождение своей страны от власти Владимира Зеленского, а русских признают единым со своим народом.
«Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ», — рассказал агентству военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.
Командир батальона ранее отмечал в беседе с РИА Новости, что критерии отбора в ОБТФ — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений. Тищенко также говорил, что контракты с добровольцами заключат на общих условиях.