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05:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямой эфир 8 ноября

Задать вопросы сможет любой желающий в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямой эфир 8 ноября в 14:00. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

— Уверен, у вас накопилось много вопросов. Их может задать любой желающий во всех соцсетях, в том числе и в комментариях под этим постом. До встречи в эфире, — пишет губернатор.

Эфир пройдет в телеграм-канале, а также в аккаунтах Игоря Кобзева в сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что губернатор Иркутской области прокомментировал новость о задержании мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского.

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