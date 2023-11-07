05:22 (мск), источник: ТАСС

Военным РФ вручили боевые награды и денежные сертификаты за уничтожение Leoprad 2

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск Вооруженных сил РФ получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков Leopard 2 на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Военнослужащие группировки войск “Запад” сорвали очередную попытку наступления подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград, а также два сертификата на выплату денежных средств за подбитые хваленые танки Leopard 2 немецкого производства. И все, кого здесь награждают, — это разведчики группировки войск “Запад”. Военнослужащим вручают сертификаты, каждый по миллиону рублей, от Григория Лепса и Юлии Барановской», — говорится в сообщении.

Первый сертификат вручили расчету противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй — командиру разведгруппы с позывным Крестный, которая уничтожила западный танк на купянском направлении с помощью БПЛА «Ланцет».

«Расчет сработал профессионально. Запустил изделие. Нашел цель. Цель была поражена, башня выгорела, произошла детонация боекомплекта, находящегося внутри», — рассказал командир группы.

Также военнослужащие Западного военного округа получили очередные государственные и ведомственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции.

Сертификаты на выплату денежных средств и медали «За храбрость», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» наиболее отличившимся военным вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

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