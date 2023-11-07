08:04 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
В Казахстане утвердили нацпроект «Доступный интернет»
До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах.
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АСТАНА, 7 ноя — Sputnik. Правительство Казахстана утвердило Национальный проект «Доступный Интернет».
Его ключевая цель — обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.
«В рамках проекта значительные средства направят на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел».
В целом посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств. При общей сумме инвестиций со стороны частных операторов в размере 92 млрд тенге половина будет возвращена государством в виде субсидий на произведенные капитальные затраты.
Национальный проект «Доступный Интернет» охватывает период c 2024 года до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 триллиона тенге.
Отмечается, что большая часть этой суммы — свыше 1,3 триллиона тенге — это внебюджетные средства.
Еще одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. На сегодня уже установлено 605 базовых станций. До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах.
В рамках нацпроекта запланированы меры по строительству крупных центров обработки данных и прокладке трансграничных оптоволоконных магистралей. Предстоит также актуализация законодательства для привлечения в республику ведущих международных IT-компаний.