08:03 (мск), источник: АиФ Владивосток
Дружеские отношения между Приморьем и Китаем крепчают
Губернатор Кожемяко провел встречу с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цине.
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В начале ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко совершил очередной визит в Китайскую Народную Республику. На этот раз он посетил провинцию Хэйлунцзян.
Важным событием поездки стала встреча губернатора с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного есотрудничества в культуре, спорте, логистике и других сферах, важных для экономики обоих регионов.
Сюй Цинь отметил, что Приморье является важным партнером для провинции Хэйлунцзян в различных областях. Он выразил благодарность за вклад в партнерство и отметил положительную тенденцию развития сотрудничества между регионами.
Первый секретарь комитета КПК подчеркнул важность нового этапа сотрудничества в культурной сфере и предложил отправить детскую сборную во Владивосток для участия в международных зимних спортивных играх «Дети Приморья».
Также были обозначены другие перспективные направления сотрудничества, такие как сельское хозяйство и строительство. Губернатор выразил интерес в строительстве социальных объектов совместно с китайскими партнерами и подчеркнул важность увеличения пропускной способности погранпереходов и развития авиасообщения между Владивостоком и Харбином.
«Китай — давно и прочно занял место главного внешнеэкономического партнера Приморья. Удельный вес КНР во внешней торговле края составляет 57,5%. В этом году поставлена задача: выйти на обороты по итогам года в $10 млрд. И эта задача, скорее всего, будет выполнена. Есть интерес к сотрудничеству с Приморьем и у других стран АТР», — считает экономист Юрий Авдеев.
Олег Кожемяко также посетил строительную площадку нового кампуса Харбинского медицинского университета, который разрабатывается с использованием передовых технологий. Губернатор выразил интерес Приморья к опыту строительства и проектирования различных объектов.
В целом, визит губернатора в Китайскую Народную Республику был наполнен важными встречами и обсуждением перспективного сотрудничества между регионами. Это подтверждает положительную тенденцию развития отношений между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян.