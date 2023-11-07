Поразительный стенд Башкирии в Москве, межвузовский кампус в Уфе будет первым в России. Главное

4 ноября Башкирия вместе со всей страной отметила День народного единства. «Отмечая этот государственный праздник, мы обращаем слова глубокой благодарности нашим предкам, которые, проявив в трудный час сплоченность, мужество и патриотизм, отстояли независимость Отечества», — подчеркнул в своем поздравлении Радий Хабиров. В этот день Глава Башкирии возложил цветы к Монументу Дружбы и почтил память о событиях 4 ноября 1612 года, когда воины народного ополчения освободили российское государство от интервентов. В честь праздника в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное мероприятие, на которое прибыли почётные гости и лучшие представители разных отраслей.
«Вся история России убедительно доказывает, что единство её народов, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие — это главный и самый крепкий фундамент нашего общего дома», — сказал в своем приветственном слове Радий Хабиров. Он отметил, что в республике живут представители более 160 народов, «и каждый из нас может сказать: Башкортостан — моя Родина». Башкирские полки храбро сражались в битвах Отечественной войны 1812 года, в Первую мировую, приближали победный май 1945 года. Сегодня тысячи башкортостанцев выступили на защиту Отечества. «То, что Башкортостан является краем межнационального мира и согласия — заслуга каждого из вас, всех наших народов», — подчеркнул Глава. Ряду жителей республики он вручил госнаграды.
Также в этот день в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», на которой все регионы страны представили свои главные достижения. Башкортостан разместил свою экспозицию на стенде в виде космического корабля. Наш стенд, один из самых высокотехнологичных и единственный полностью напечатан на 3D-принтере, возглавил Топ-5 поражающих воображение стендов выставки «Россия», узнал Башинформ. Ознакомиться с достижениями региона Радий Хабиров пригласил всех жителей страны. «Вслед за Гагариным мы уверенно говорим: “Россия, поехали!”, а у нас в республике говорят: “Алга, Башкортостан, Алга, Россия”, — сказал он в своем видеоприветствии участникам выставки.
Днем ранее, 3 ноября, в Москве Радий Хабиров посетил национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Центр объединяет более 20 институтов, в которых трудится 20 тысяч научных работников. Руководитель республики осмотрел первый отечественный ядерный реактор Ф-1 и ознакомился с работой знаменитого Курчатовского синхротрона. На встрече с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком Глава Башкортостана обсудил вопросы развития сотрудничества, а также реализации совместных проектов.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить науку, технологии, образование и бизнес в рамках проекта Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Ряд программ его деятельности соответствует направлениям работы Курчатовского института», — сказал он. В завершение встречи Радий Хабиров и Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Башкортостана и НИЦ «Курчатовский институт».
По словам президента «Курчатовского института», в Башкортостане «есть совершенно очевидные, известные вещи любому жителю нашей страны» — это уфимский моторный завод, башкирская нефтянка, пчеловодство, башкирская лошадь и большое количество вузов. «Поэтому считаю, что у нас возникает уникальный синергетический эффект», — отметил Ковальчук.
По мнению Радия Хабирова, это особенный день для науки и системы высшего образования Башкирии, «для нас большая удача и большая честь начать сотрудничество с Курчатовским институтом».
Помощь мирным жителям Газы
Башкирия отправит гуманитарную помощь мирному населению Палестины. Об этом 2 ноября сообщил Радий Хабиров. Он отметил, что «Башкортостан всегда протягивает руку помощи тем, кто страдает и нуждается в ней». Так, республика помогала народу Донбасса, Сирии, во время землетрясения в Турции, спасала больных в Кыргызстане и Абхазии в пандемию.
«Сегодня мы отзываемся на боль и страдания мирного населения Палестины. Многие жители Башкортостана обращаются к нам с вопросом, как им помочь, и с предложением о помощи. И мы обязательно поможем», — отметил Хабиров. Отправку гуманитарного груза в Газу Глава обсудил с Айнуром-хазратом Биргалиным и предложил жителям республики присоединиться к доброму делу.
В республике завершили реализацию программы «Башкирские дворики» на 2023 год. Все 206 придомовых территорий, которые планировали благоустроить, сданы в эксплуатацию, сообщил Радий Хабиров. «Всего наши мероприятия по благоустройству дворов в этом году затронули территорию 246 многоквартирных домов в 30 муниципалитетах Башкортостана, в них живут почти 50 тыс. человек. Мы создали 4550 парковочных мест, установили 152 детских и спортивных площадки, 84 площадки ТКО», — написал он в соцсетях.
«Башкирские дворики» — одна из самых востребованных программ у жителей республики. В этом году Башкирия увеличила финансирование программы на 200 млн — до 1,2 млрд рублей. «Будем стараться, чтобы эта программа была продолжена», — отметил Радий Хабиров 31 октября на совещании правительства. Муниципалитеты уже обсудили с жителями проекты, которые будут реализовываться в 2024 году. Всего с 2019 по 2023 год по программе «Башкирские дворики», инициированной Главой РБ, в республике благоустроили 1326 дворов, в итоге улучшено качество жизни более 400 тыс. человек, узнал Башинформ.
Межвузовский кампус в Уфе сдадут до 1 января
До конца этого года в Уфе планируют сдать первую очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Это будет IQ-парк площадью 36 тысяч кв. м, сообщил Радий Хабиров, посетив 1 ноября стройплощадку. Он отметил, что «по масштабам это самая большая стройка в республике за последние годы». Сейчас здесь круглосуточно работают свыше 550 специалистов.
В здании IQ-парка Глава провёл рабочее совещание по вопросам завершения первой очереди кампуса. По словам архитекторов, основной идеей стало создание атмосферы образования и науки с помощью металла, пластика и камня. До 15 ноября помещения кампуса передадут участникам НОЦ — это Уфимский университет науки и технологий, Башгосмедуниверситет и нефтяной университет.
«Мне очень нравится, здесь всё современно», — сказал Радий Хабиров «Башинформу» после осмотра стройки.
По словам главы департамента строительства и архитектуры правительства Башкирии Олега Байдина, межвузовский кампус в Уфе будет первым подобным объектом в стране.
Вторую очередь кампуса начнут строить в 2024 году, это еще 150 тысяч кв. метров, куда войдут аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, жилые модули, спортзоны и другое. Объект должны сдать до 1 декабря 2025 года. Высокие темпы строительства межвузовского кампуса в Уфе отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
1 ноября свой профессиональный праздник отметили труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности республики. Башкортостан входит в десятку крупнейших производителей зерна, гречихи, овощей, молока и мяса, а также мёда и кумыса.
«В этом году, несмотря на сложные погодные условия, мы полностью обеспечили себя основными видами продукции. Получили достойный урожай — 3,3 млн тонн зерна, 500 тысяч тонн масличных культур, 1,6 млн тонн сахарной свёклы. Успешно провели сев озимых. Засыпали семена под урожай будущего года», — сказал на торжественном собрании Радий Хабиров и благодарил аграриев «за нашу уверенность в завтрашнем дне». Ключевым фактором повышения эффективности сельхозпредприятий выступает техническая модернизация. Каждый год аграрии республики приобретают более 400 новых тракторов, 200 зерноуборочных комбайнов. Из ежегодно направляемых в отрасль 7 млрд рублей почти половина — помощь республики.
В праздничный день 51 лучших представителей отрасли получили из рук Главы Башкирии госнаграды, а 30 лучших механизаторов — ключи от автомобилей «Лада Нива». По словам Радия Хабирова, благодаря труду аграриев Башкортостан сегодня живет и процветает.
СВО: доставлен 99-й гумконвой, боец спас командира, увековечат имя Героя
6 ноября стало известно, что из Башкирии в зону СВО, по поручению Радия Хабирова, доставили 99-й гуманитарный конвой. Для добровольцев и мобилизованных привезли 24 автомобиля, квадроцикл, прицелы, тепловизоры, рации, генераторы, электрооборудование, пиломатериалы, квадрокоптеры, печи, бензопилы, посылки от родственников и многое другое.
Житель Белокатайского района Габдулхай Зарипов вызвался сопровождать гуманитарный конвой на передовую, чтобы увидеться с сыном, бойцом СВО с позывным «Малой», сообщил Башинформ.
Тем временем на киностудии «Башкортостан» начали делать анимационный фильм о погибшем на СВО герое Фанисе Хусаинове по прозвищу «Безбашенный». Премьера 10-минутного фильма планируется в 2024 году. Доброволец батальона «Барс-17» Фанис Хусаинов стал известен всей стране после того, как в сентябре 2022 года на спецзадании СВО уничтожил двоих нацистов, одного взял в плен и вернулся из разведки на угнанном у противника БТР. Имя другого уроженца Башкирии, погибшего в ходе СВО Алмаза Сафина увековечат в Новосибирской области. Как выяснил Башинформ, в городе Бердске в честь Героя России назовут одну из улиц.
А участника СВО из Башкирии Артура Галеева наградили медалью Суворова, орденом Мужества, медалью «За боевое отличие» и орденом генерала Шаймуратова. Как рассказали в тг-канале «Башкирский батальон», Артур Галеев, даже получив ранение, остался на поле боя, уничтожил двух нацистов, спас пострадавшего командира и завладел важными документами противника.
По указу Главы РБ, детям участников СВО в Башкирии компенсируют обучение в колледжах и техникумах. Также участников СВО и их детей зачислят в колледжи без очереди.
То, что российское общество целиком поддерживает линию руководства страны, очень не нравится нашим врагам. Об этом заявил Глава Башкортостана на заседании региональной антитеррористической комиссии 2 ноября. На заседании обсудили вопросы противодействия экстремистской идеологии и информационным атакам, нацеленным на раскол общества.
«Мы видим, что давление извне на нашу страну усиливается. Всё активнее становятся попытки нарушить общественно-политическую стабильность», — сказал Радий Хабиров. По его словам, одним из направлений гибридной войны сегодня стали попытки разрушения межнационального согласия.
«В наиболее деструктивной форме антироссийскую повестку формирует выявленная единая сеть телеграм-каналов. В этих условиях наша с вами задача — пресекать подобную подрывную активность, быть готовыми к любым рискам, предотвращать заранее любые попытки провокаций жителей нашей многонациональной республики», — обратился он к участникам заседания. По его мнению, для борьбы с вражеской пропагандой также нужна умная и умелая контрпропаганда. На совещании рассмотрели ключевые задачи по предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов. В числе направлений совместной работы — формирование активной гражданской позиции в молодёжной среде, организация обучающих семинаров с представителями СМИ.
Башкирия стала лидером на окружном этапе Национальной премии в сфере туризма Russian Event Awards 2023 для Приволжского и Уральского федеральных округов. Итоги подвели в Саранске. «Форум сам по себе очень престижный, и наша республика завоевала на нем 15 первых мест, 11 вторых и 15 третьих мест. Ну практически все завоевала», — отметил 31 октября Радий Хабиров на совещании правительства и назвал туристические мероприятия, которые стали победителями премии. Так, лучшим международным деловым событием признан Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе. Бронзой отмечен международный форум по этнотуризму. IV Международный форум «Умный город — Умная страна» жюри признало лучшим событием в области научно-популярного туризма. Лучшим событием в сфере сельского туризма стал международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты», а лучшим проектом событийного туризма — «Дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге».
5 ноября, во время своей поездки Радий Хабиров показал любимые места в республике. Ранее Глава сообщил, что решил провести выходной на родине в Ишимбайском районе. «Мы доехали до водопада Кук-Караук в Ишимбайском районе. Показываю вам уникальное, очень интересное место — пещеру Салавата Юлаева. Тут течет быстрая горная речка. Потрясающе красивое место! — написал в соцсетях Радий Хабиров и отметил, что здесь “нужно обустроить дорогу”. А в Ишимбае завершили второй этап благоустройства площади Первооткрывателей башкирской нефти. “Здесь поменяли всё освещение, установили камеры видеонаблюдения”, — рассказал Глава. Еще благоустроят местный парк, а весь комплекс доделают в следующем году. По словам Хабирова, при благоустройстве парков в республике стараются, чтобы они становились важными культурными и историческими центрами. Новый толчок для развития туризма, по его мнению, даст соединение Ишимбайского и Бурзянского районов асфальтированной дорогой.
2 ноября во время общения с туристами на Советской площади Уфы Радий Хабиров отметил, что в Башкирии «есть много разных программ, которые делают жизнь людей качественнее и интереснее». Одна из самых любимых «Башкирское долголетие», которая дает возможность людям старшего поколения путешествовать, заставляет выходить из дома, общаться. «Рад, что у людей хорошие эмоции, они говорят, что домой возвращаются с массой впечатлений», — поделился после встречи Глава Башкирии. Ранее он вручил ключи от 20 новых комфортабельных туристических автобусов большого класса «Башавтотрансу».