07:22 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
В декабре в Казахстане традиционно отмечается День Независимости, сообщает Zakon.kz.
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В этом году День Независимости — 16 декабря — выпадает на субботу, это значит, что у казахстанцев появится дополнительный выходной в понедельник.
Таким образом, казахстанцы на День Независимости отдохнут:
Всего на декабрь приходится 11 выходных и 20 рабочих дней.
В 2022 году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому национальный праздник «День Независимости 16 декабря» был переведен в состав государственных праздников и стал отмечаться только один день — 16 декабря. Ранее праздничной датой также было 17 декабря.