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08:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Губернатор Травников раскритиковал мэра Новосибирска из-за жалоб на гололёд

Глава региона сообщил, что состояние тротуаров было неудовлетворительное.

На минувших выходных гололёд сковал тротуары и улицы Новосибирска. Жители публиковали в соцсетях фотографии непроходимых участков. Жалобы горожан дошли до губернатора региона Андрея Травникова. На оперативном совещании в правительстве глава области порекомендовал Анатолию Локтю организовать посыпку улиц песком.

«В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины революции подсыпьте (песка — прим. редакции). А то сами ноги переломаете», — обратился он к мэру.

Губернатор спросил Локтя, подвезли ли в город песок для обработки. Мэр сообщил, что ответственные службы уже работают с песко-соляной смесью и реагентами.

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