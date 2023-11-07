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07:45 (мск), источник: Прецедент

Губернатор Травников поручил привести в порядок тротуары в Новосибирске

Тротуары Новосибирска поручил привести в порядок губернатор Травников. Соответствующее поручение он дал сегодня, 7 ноября, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Губернатор Андрей Травников поручил привести в порядок тротуары в Новосибирске. Соответствующее поручение городским властям он дал сегодня, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

— В выходные было очень много замечаний по состоянию тротуаров в городе. Песок завезли? — поинтересовался губернатор.

Мэр города Анатолий Локоть заверил главу региона, что противогололедная обработка в Новосибирске ведется.

— С песком, песко-солевой смесью, работают, также, как и с реагентами, — пояснил градоначальник.

Андрей Травников отметил, что состояние тротуаров в выходные было неудовлетворительным, и поручил провести их подсыпку.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске с улиц убрали 9000 кубометров снега.

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