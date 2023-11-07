09:22 (мск), источник: РБК

Минобороны Италии допустило окончание конфликта на Украине весной

Конфликт между Россией и Украиной может разрешиться весной 2024 года, считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова передает The Huffington Post.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С военной точки зрения мы зашли в тупик, это правда. Я считаю, что решение [конфликта] должно быть найдено политикой», — сказал Крозетто. По его мнению, возможность урегулирования путем переговоров существует.

Я убежден, что противостояние продолжится всю зиму, а весной можно будет найти решение.

Гвидо Крозетто
министр обороны Италии

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что бои на Украине зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы.

Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. «Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью Залужного, также заявил, что конфликт «не зашел в тупик». «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — подчеркнул он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российского актера арестовали по делу о нападении на Брянскую область
Главы пяти российских регионов обратились к Путину с проблемой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта