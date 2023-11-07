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10:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новый министр строительства назначен в Приморье: что о нем известно

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ФедералПресс. Губернатор Приморья представил нового временно исполняющего обязанности министра строительства региона. Ведомство возглавил Олег Гурьев.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Глава региона Олег Кожемяко охарактеризовал нового чиновника как грамотного и понимающего суть задач специалиста.

Известно, что Гурьев окончил Ижевский государственный технический университет, Российскую экономическую академию имени Плеханова, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Имеет специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Менеджмент организации».

За годы своей трудовой деятельности он работал в различных строительных организациях, занимая такие должности как помощник руководителя проекта, заместитель менеджера проекта, заместитель руководителя департамента управления проектами.

С мая 2021 по октябрь 2023 года Гурьев занимал должность генерального директора АО «Моспромстрой».

Олег Игоревич женат, воспитывает четырех детей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что губернатор Приморья утвердил состав нового правительства.

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