Новый министр строительства назначен в Приморье: что о нем известно

Глава региона Олег Кожемяко охарактеризовал нового чиновника как грамотного и понимающего суть задач специалиста.
Известно, что Гурьев окончил Ижевский государственный технический университет, Российскую экономическую академию имени Плеханова, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Имеет специальности «Промышленное и гражданское строительство» и «Менеджмент организации».
За годы своей трудовой деятельности он работал в различных строительных организациях, занимая такие должности как помощник руководителя проекта, заместитель менеджера проекта, заместитель руководителя департамента управления проектами.
С мая 2021 по октябрь 2023 года Гурьев занимал должность генерального директора АО «Моспромстрой».
Олег Игоревич женат, воспитывает четырех детей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что губернатор Приморья утвердил состав нового правительства.