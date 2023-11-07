В МИД Израиля высказались о помощи Казахстана палестинцам

Во время брифинга о ситуации на Ближнем Востоке, который проходил в Астане, Гальперин сообщила, что Израиль не против помощи палестинцам.
«Израиль воюет с ХАМАС, не с палестинцами. Единственное, что Израиль говорит — помощь должна идти палестинцам, чтобы строить больницы, школы, детские сады, на экономику, но не ХАМАС, не террористам», — сказала она.
По ее словам, долгие годы Палестина получала от ООН и других организаций помощь, но на что она уходила, неясно.
«Вместо того, чтобы сделать водоснабжение и инфраструктуру, строить школы и больницы, это все под землей, в тоннелях ХАМАС. Мы абсолютно не против помощи палестинцам, но требуем, чтобы эта помощь шла действительно для палестинского населения», — заявила Симона Гальперин.
Напомним, 3 ноября, выступая на саммите Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов. Глава государства отметил, что жертвами противостояния на Ближнем Востоке стали мирные жители сектора Газа, дети и пожилые люди.
«Главная задача — обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов», — заявил президент.
Токаев подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо.
Конфликт Израиля и группировки ХАМАС
В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны. С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа.
СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших. 31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа — его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.
Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Вчера сообщалось, что количество погибших в секторе Газа с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС превысило 10 тысяч человек.