«Сначала экономика, потом — политика»: Жумангарин о приезде Путина в Казахстан

Журналисты поинтересовались, не боятся ли в кабмине беспорядков в Казахстане в связи с приездом президента России Владимира Путина. "Нет, не опасаюсь. Почему вы считаете, что они должны быть? Это лидер государства, с которым нас связывают отношения добрососедства, в том числе торгово-экономические, то, что меня больше всего на сегодня интересует. У нас товарооборот с Россией — 27 млрд. Крупнейший торговый партнер на сегодня. Если в прошлом году экспорт составлял 9 млрд, то в этом году, наоборот, мы растем по экспорту. Мы достаточно хорошо идем в этом плане", — сказал Серик Жумангарин. На форуме XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в котором примет участие российский президент, по словам Жумангарина, обсуждаются проблемы, которые, прежде всего, есть у жителей наших стран и бизнеса. "На данном форуме большой вопрос посвящен сельскому хозяйству. Это цифровизация сельского хозяйства, молодежь в сельском хозяйстве. Поэтому какая здесь может быть политика? Здесь чисто экономические и торговые отношения, которые мы будем обсуждать. Приедут эксперты, руководители регионов, будут подписаны межрегиональные соглашения. Прежде всего торгово-экономические. Я считаю, что это на пользу двум странам. И потом: сначала экономика, потом — политика", — заявил он. Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что на этой неделе глава РФ посетит Казахстан. Позже эту информацию подтвердили в Акорде. В пресс-службе президента Казахстана рассказали, что президент России прилетит по приглашению Токаева. В рамках визита запланированы переговоры лидеров двух стран. Кроме того, главы государств в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае. В последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года — глава РФ принимал участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия — Россия". При этом Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись в начале прошлого месяца в России, на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия — Центр". На торжественном мероприятии также присутствовал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.