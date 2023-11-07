08:52 (мск), источник: Комсомольская правда
«Не ждем весенних субботников»: мэр Челябинска раскритиковала подчиненных за уборку городских пространств
В Челябинске из-за потепления срочно вернулись к летней схеме уборки улиц.
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Внезапное потепление в начале ноября, из-за которого в Челябинске растаял почти весь снег, привело к тому, что городским службам, фактически, пришлось вернуться к летней схеме уборки дорог и территорий. На это обратил внимание на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов.
Он отметил, что для уборки пришлось расконсервировать пылесосы и поливомоечные машины, чтобы убрать с дорог грязь и пыль. Глава города Наталья Котова раскритиковала своего заместителя за недальновидность — долгосрочный прогноз с потеплением, по ее словам, был известен заранее.
— Три дня жители города отдыхали, много мусора, опавшей листвы, грязи осталось на газонах, остановках, на тротуарах. Речи не идет о том, что летнюю технику нужно убирать, она должна работать и убирать все, что осталось на улицах, надо выводить рабочих, — говорит Наталья Котова. — Не научились у нас еще жители отдыхать цивилизованно и бросать весь мусор в урны либо забирать с собой. Это заметно, если погулять по улицам города, я сама это видела.
Андрею Ксензову, вице-мэру по ЖКХ Александру Астахову и главам районов Наталья Котова поручила более интенсивно заняться уборкой улиц и дворов. «На этой неделе плюсовые температуры, поэтому не ждем весенних субботников, убираем опавшую листву», — сказала глава города.