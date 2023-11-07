11:43 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Основные законопроекты: Какие изменения ждут Казахстан в 2024?
16 новых законопроектов разработает Правительство РК в 2024 году, передает DKNews.kz.
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Проект плана законопроектных работ кабинета министров на 2024 год рассмотрен на очередном заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.
Министр юстиции Азамат Ескараев доложил, что в следующем году планируется разработка законопроектов, направленных на развитие цифровых технологий, социальной сферы, института интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, космической отрасли и др. При этом 2 документа — Цифровой кодекс и законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) — будут направлены на регламентирование ранее не урегулированных общественных отношений.
По словам министра, ряд законопроектов вытекает из Концепции правовой политики до 2030 года. Это в том числе касается совершенствования законодательства по вопросам недропользования.
Вместе с тем разработка законопроекта по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вытекает из Концепции развития финансового мониторинга на 2022−2026 годы.
В целом проект плана подготовлен на основании поручений Президента, руководства Правительства, стратегических документов, предложений государственных органов и направлен на решение актуальных общественных задач.
Как отметил Премьер-Министр, на следующий год Правительством предусматривается разработка 16 проектов законов, 8 из которых направлены на реализацию поручений Главы государства. Также планируется внести в Парламент 4 самостоятельных законопроекта.
«Среди них хочу выделить проект нового Цифрового кодекса. Он определит единые подходы в сфере цифровизации с учетом отечественного опыта и лучших мировых практик».
В заключение он поручил Аппарату Правительства обеспечить внесение проекта Плана на согласование Главе государства.