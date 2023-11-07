09:34 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Кто ходит на выборы в Молдове: официальные данные
В Центризбиркоме представили данные об избирателях, принявших участие в голосовании на всеобщих местных выборах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Из общего количества избирателей, пришедших в Молдове к урнам для голосования на всеобщих местных выборах 5 ноября, большинство составили женщины в возрасте от 56 до 65 лет, такие данные представили накануне в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Всего в голосовании, по предварительным данным, приняли участие 1миллион 147,6 тысячи избирателей, из них 55,36% женщины и 44,64% мужчины, — рассказали в ЦИК.
Ведомство представило и статистику по возрастам. Так, большинство избирателей составили люди от 56 до 65 лет — 22, 53%. За ними следует возрастная категория от 66 до 75 лет: 19,02%. Примерно 17,2% избирателей — люди от 36 до 55 лет. Порядка 12,28% — молодежь от 26 до 35 лет. И совсем маленькие проценты составляют избиратели возрастных категорий от 18 до 25 лет (6,09%) и старше 76 лет — 5,51%.
Всеобщие местные выборы прошли в Молдове в воскресенье, 5 ноября. По сравнению с местными выборами 2019-го в этом году количество проголосовавших немного снизилось. Тогда к избирательным урнам пришли 41,7% граждан Молдовы.