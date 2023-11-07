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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Торт «Казань» представили на международной выставке-форуме «Россия»

При его изготовлении использовали чак-чак, чернослив, корт и ореховые коржи.

Источник: пресс-служба Комитета по развитию туризма Казани

Торт «Казань» представили на международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие состоялось на ВДНХ, сообщает Комитета по развитию туризма столицы Татарстана.

Сладкий символ республики был презентован на фестивале «Гастрономическая карта России». При его изготовлении использовали чак-чак, чернослив, корт и ореховые коржи.

Как отметили в пресс-службе ведомства, город поразил гостей не только своей презентацией, но и вкусом десерта. Жюри высоко оценили старания казанских поваров.

Напомним, в Казани представлен первый в Татарстане мастер-план малого города.

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