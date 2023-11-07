09:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Торт «Казань» представили на международной выставке-форуме «Россия»
При его изготовлении использовали чак-чак, чернослив, корт и ореховые коржи.
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Торт «Казань» представили на международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие состоялось на ВДНХ, сообщает Комитета по развитию туризма столицы Татарстана.
Сладкий символ республики был презентован на фестивале «Гастрономическая карта России». При его изготовлении использовали чак-чак, чернослив, корт и ореховые коржи.
Как отметили в пресс-службе ведомства, город поразил гостей не только своей презентацией, но и вкусом десерта. Жюри высоко оценили старания казанских поваров.
Напомним, в Казани представлен первый в Татарстане мастер-план малого города.