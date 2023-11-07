Politico: изъятие российских активов может навредить Европе

«Мы вместе со странами “Большой семерки” и Европейской комиссией пытаемся выработать такое структурное решение по замороженным активам, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», — заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
Он отметил, что для изъятия нужна правовая основа, а способа использовать такие средства, который бы не имел тяжелых последствий для экономики, не существует.
ЕС уже давно предлагает направить активы на помощи Украине, но Европейский центральный банк и некоторые европейские страны, включая Париж, Берлин и Брюссель, опасаются, что такой шаг приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты, говорится в статье. Бельгия и Люксембург, в частности, хотят получить гарантии, что им не придется нести все юридические и финансовые риски, связанные с таким шагом.
В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать их можно только по решению суда и призвал к выработке единых европейских правил на этот счет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.