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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске назвали кандидатов в главные архитекторы

Пять женщин претендуют на пост главного архитектора Челябинска.

В Челябинске завершился первый этап конкурса на вакантную должность главного архитектора. Из шести, поступивших на конкурс заявок, пять были допущены до второго этапа. Врио начальника управления архитектуры Челябинска назвала имена претендентов. Все пятеро — женщины: Анастасия Севастьянова, Татьяна Байль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина.

Второй этап конкурса на главного архитектора пройдет 13 ноября в формате очного собеседования. Как сообщалось ранее, имя нового ответственного за архитектурный облик Челябинска назовут еще через неделю, 21 ноября.

От соискателей вакансии требовалось быть гражданином России старше 18 лет, иметь высшее образование и стаж работы по специальности и направлению подготовки не менее пяти лет. Вновь назначенный главный архитектор города станет подчиненным начальника управления архитектуры.

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