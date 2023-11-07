10:20 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Генпрокуратуре новое назначение
Бахтиёр Ахмедов переведен с должности прокурора Навоийской области на новую должность в Генпрокуратуре.
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Бахтиёр Ахмедов назначен на должность заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры. Об этом UzNews.uz сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
С ноября 2020 года и до нового назначения он работал прокурором Навоийской области.
Б. Ахмедов работал старшим следователем прокуратуры города Янгиера, прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Сырдарьинской области, заместителем прокурора Сырдарьинской области по делам несовершеннолетних, начальником Сырдарьинского управления БПИ при Генеральной прокуратуре, заместителем прокурора Навоийской области, с 2019 по 2020 год — заместителем прокурора Сырдарьинской области.