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10:43 (мск), источник: Известия

Развожаев сообщил о состоянии пострадавшего при падении БПЛА мужчины

Мужчина, пострадавший при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Севастополе, находится в тяжелом состоянии. Об этом 7 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на данные врачей.

Источник: Reuters

По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое.

Михаил Развожаев
губернатор Севастополя

Ранее в этот день губернатор сообщил о падении на дом в Севастополе обломков сбитого беспилотника. В результате инцидента произошло возгорание. Также он заявил о ликвидации беспилотников над акваторией Черного моря.

Позже Развожаев добавил, что в Севастополе при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина, части дрона упали во двор одного из частных домов в Орловке. По первоначальной информации, у мужчины был зафиксирован только перелом руки.

Также поступила информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе поселка Кача в Нахимовском районе города.

Кроме того, в этот день Минобороны РФ заявило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам в России. Там уточнили, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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