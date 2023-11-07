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Главные новости к вечеру 7 ноября
10:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирии необходимо закупить еще 30−50 автобусов — Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров во вторник на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе рассказал, что 2 ноября «Башавтотрансу» были переданы 20 новых туристических автобусов.

На данный момент у предприятия 52 таких автобуса, которые выполняют заказы на больших форумных мероприятиях и выполняют туристические функции. Когда в Санкт-Петербурге проходили Дни Республики Башкортостан, туда доехало четыре автобуса с ветеранами. Сейчас они переданы в УПАПы, осуществляют межмуниципальные перевозки.

— На этом не остановимся, в следующем году опять какую-то закупку сделаем. Нам еще надо где-то 30−50 автобусов, и тогда мы угомонимся и насытим автобусами, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия закупила 20 туристических автобусов большого класса.

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