10:56 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Контроль за оборотом взрывоопасных химикатов возложен на МЧС
Соответствующее постановление подписал президент.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МЧС будут проверять соответствие требований по хранению, транспортировке и утилизации взрывоопасных химикатов. Соответствующее постановление накануне подписал президент. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Согласно документу на МЧС возложены обязанности по координации деятельности в области хранения, транспортировки, использования и утилизации химических веществ (продуктов) высокой горючести и взрывоопасности, а также по контролю за соблюдением установленных в данной сфере требований.
Сообщается, что в министерстве будут созданы отделы и подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с горючими и взрывоопасными химическими веществами.
С 1 января 2024 года информация о химических веществах, ввезенных в республику и прошедших таможенное оформление, и о субъектах их ввоза будет предоставляться в МЧС в режиме реального времени через Единую автоматизированную информационную систему таможенного комитета.
Отныне хранить химикаты разрешается только на складах, отвечающих требованиям правил ЧС и промышленной безопасности.
Отмечается, что в стране будет создана информационная платформа, на которой субъекты, ввозящие в республику химические вещества, смогут вводить информацию о химических веществах, прошедших таможенное оформление, и местах их хранения.
С 1 января 2024 года в Узбекистане будет введен следующий порядок контроля за соблюдением установленных требований при ввозе, транспортировке, хранении, использовании и утилизации химических веществ: