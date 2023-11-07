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10:56 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Контроль за оборотом взрывоопасных химикатов возложен на МЧС

Соответствующее постановление подписал президент.

Источник: Uznews

МЧС будут проверять соответствие требований по хранению, транспортировке и утилизации взрывоопасных химикатов. Соответствующее постановление накануне подписал президент. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Согласно документу на МЧС возложены обязанности по координации деятельности в области хранения, транспортировки, использования и утилизации химических веществ (продуктов) высокой горючести и взрывоопасности, а также по контролю за соблюдением установленных в данной сфере требований.

Сообщается, что в министерстве будут созданы отделы и подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с горючими и взрывоопасными химическими веществами.

С 1 января 2024 года информация о химических веществах, ввезенных в республику и прошедших таможенное оформление, и о субъектах их ввоза будет предоставляться в МЧС в режиме реального времени через Единую автоматизированную информационную систему таможенного комитета.

Отныне хранить химикаты разрешается только на складах, отвечающих требованиям правил ЧС и промышленной безопасности.

Отмечается, что в стране будет создана информационная платформа, на которой субъекты, ввозящие в республику химические вещества, смогут вводить информацию о химических веществах, прошедших таможенное оформление, и местах их хранения.

С 1 января 2024 года в Узбекистане будет введен следующий порядок контроля за соблюдением установленных требований при ввозе, транспортировке, хранении, использовании и утилизации химических веществ:

  • таможенный комитет проводит таможенное оформление химических веществ и в однодневный срок через Единую автоматизированную информационную систему передает информацию о типе, количестве химических веществ и субъекте их ввоза в Национальный центр действий и управления в чрезвычайных ситуациях;
  • субъекты, ввозящие химические вещества, предоставляют информацию о месте хранения (складе) химических веществ через информационную платформу Национальному центру в тот же день, когда эти вещества проходят таможенное оформление.

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