МИД: заявление Израиля о ядерном оружии вызывает вопрос о его наличии у страны

5 ноября министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». Позже министр пояснил, что его слова были метафорой. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина и подчеркнул, что страна придерживается норм международного права.
В госдепе США сочли слова Элияху «абсолютно неприемлемыми» и призвали все стороны воздерживаться от высказываний, которые могут привести к эскалации ситуации. Заявление министра также осудили несколько стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Сирию и Катар. В МИД Ирана призвали Совет безопасности ООН принять меры для разоружения Израиля.