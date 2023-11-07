Глава Нижнего Тагила вновь захотел поселить в городе 10 тысяч студентов

«Нам нужен собственный вуз. И ЕВРАЗ, и “Уралвагонзавод” (крупнейшие предприятия Нижнего Тагила) готовы включиться [в процесс реализации проекта]. Это перспектива не на один год: в следующую пятилетку сделаем первый шаг. Уже есть предпроектное решение — это будет симбиоз нескольких вузов», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU.
Сейчас в Нижнем Тагиле действуют два филиала вузов — УрФУ (технические направления) и РГППУ (гуманитарные). По мнению Пинаева, должна быть создана единая площадка, где были бы сосредоточены обучающиеся.
Впервые о многомиллиардном проекте создания студенческого кампуса в Нижнем Тагиле заговорили в 2018 году, когда Владислав Пинаев впервые сел в кресло главы города — за пять лет существенных подвижек не произошло. Идя на новый мэрский срок, Пинаев, в рамках концепции развития города до 2028 года, снова заявил о желании создать кампус.