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11:32 (мск), источник: СуперОмск

Опубликован документ в связи с громким назначением в омском Минприроды

В понедельник, 7 ноября 2023 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко о громком назначении в региональном Минприроды.

Речь идет о переназначении Александра Володева в должности замглавы омского Минприроды.

«Назначить Володева Александра Александровича заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области — руководителем департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 1 ноября 2023 года сроком на один год», — говорится в тексте распоряжения за подписью Виталия Хоценко.

Напомним, что в пятницу, 3 ноября 2023 года, пресс-служба омского облправительства сообщила, что Александр Володев и Сергей Палагута переназначены на постах заместителей в омском Минприроды.

Добавим, что на минувшей неделе стало известно об отставке по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, обязанности Министра в омском Минприроды исполняет первый зам Сергей Палагута.

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