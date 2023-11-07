11:54 (мск), источник: ИА Башинформ
Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил главные задачи этой недели
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил главные задачи наступившей недели.
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Послезавтра делегация республики выезжает в Казахстан, где примет участие в Российско-Казахстанском форуме и проведет ряд встреч, актуализирует работу в Казахстане.
В конце этой недели в парке «Патриот» откроется новый объект, предварительно, мероприятие назначено на субботу.
Также Глава республики отметил, что важно готовиться ко Дню Республики Башкортостан на полях международной выставки-форума «Россия» 3 декабря и обсуждению в Госсобрании бюджета, первое чтение назначено на 23 ноября.