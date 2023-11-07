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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поддержал идею железной дороги в Крым через новые регионы

Аксенов: железная дорога из Ростова-на-Дону станет альтернативой Крымскому мосту.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по новым регионам через Мариуполь и Бердянск в Запорожской области.

«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28−30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», — сказал Аксенов журналистам.

Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, отметил он.

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