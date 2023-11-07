Главное
Главные новости 7 ноября
12:31 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил, что в магазинах ДНР завышают цены на социальные продукты

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в магазинах республики наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания, и поручил провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках ДНР.

Источник: © РИА Новости
«Наблюдается повышение цен на социально значимые продукты питания в магазинах республики. Жители отмечают, что в других регионах страны стоимость аналогичных продуктов ниже», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

После оперативного совещания с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым, главами органов исполнительной власти, городов и районов региона глава республики поручил министерству экономического развития совместно с представителями народного контроля провести рейды с целью мониторинга цен в торговых точках республики и принятия мер в случае их несоответствия предельно допустимым ценам.

Пушилин также заявил, что три поставщика питьевой воды необоснованно завысили цену. «Сейчас наживаться недопустимо», — подчеркнул он.

Кроме того, глава ДНР сообщил, что количество обращений по поводу отсутствия тепла в жилых домах снизилось примерно в два раза, однако проблема продолжает оставаться актуальной, а также поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с представителями «Воды Донбасса» предоставить разъяснения относительно причин позднего информирования о возобновлении взимания платы за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения, возможности перерасчета за ранее оплаченные месяцы, а также предоставить сведения о результатах проведения химико-бактериологического контроля безопасности и качества воды, подаваемой населению.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта