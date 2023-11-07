12:39 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября 2023 года принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, сообщает Zakon.kz.
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По данным Telegram-канала Акорды, на встрече президента ознакомили с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в следующем году отметит свое 90-летие.
Из доклада Жансеита Туймебаева:
В завершение встречи глава государства дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.