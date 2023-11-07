Возложение цветов к памятнику Ленину состоялось на площади Независимости в Минске

«Октябрьская революция — величайшее прогрессивное событие XX века, — сказал первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол. — Этот праздник неразрывно связан с судьбой Беларуси и каждого ее гражданина. “Благодаря великому Октябрю мы обрели независимое государство, которое уверенно идет по пути созидания, построения общества, сильного своим интеллектуальным потенциалом, патриотическими устремлениями и духовными ценностями”.
Этот праздник — дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости и народовластия, отметил первый секретарь ЦК Компартии Беларуси.
«Кто ковал Великую Победу, кто поднимал страну из руин и пепелищ в послевоенный период, строил производственные комплексы и обеспечивало рост благосостояния трудового народа. Без памяти нет истории. Без истории нет культуры и духовности. Без духовности нет воспитания человека. А без человека нет народа», — подчеркнул он.
«За годы социалистического строительства в нашей республике был заложен крепкий индустриальный, научно-технический, культурный потенциал белорусской государственности, который и сегодня является залогом ее суверенитета и процветания. Переняв все лучшее из советской эпохи, наша страна идет собственным путем, развивается и движется вперед, стремится к социальной справедливости, обеспечивая тем самым достойную жизнь наших граждан и консолидацию общества, — дополнил Алексей Сокол. — Как отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, идеи Октября и в настоящее время остаются реальной альтернативой колониальной политики капитализма в его современном облике. Все белорусское общество поддерживает политику, проводимую нашим национальным лидером. Наша главная задача — сплотиться, мобилизоваться и стать монолитным обществом».