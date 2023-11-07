Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
13:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Большой облом. В Минтруде сообщили, что День профсоюзов — это праздник, но пока не выходной

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в соцсетях одна из самых обсуждаемых тем — будет ли выходной на День профсоюзов. Напомним, что с инициативой сделать день нерабочим выступил президент Узбекистана 11 ноября 2022 года, когда поздравлял работников профсоюза с их профессиональным праздником. Однако дело застопорилось. Корреспонденту Podrobno.uz в Минтруде сообщили, что на данный момент День профсоюзов — это праздник, но пока не выходной, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Последние упоминания о законе, который должен был сделать День профсоюзов выходным, относятся к 4 мая, когда депутаты на заседании Законодательной палаты во втором чтении рассмотрели проект закона «О внесении дополнения и изменения в статью 208 Трудового кодекса Республики Узбекистан». Потом появлялась разрозненная информация, что сенаторы должны были рассмотреть этот закон на пленарном заседании.

Но, судя по всему, этого не произошло, что-то пошло не так. Закон не был принят и не опубликован, что с ним неясно. Таким образом поправки в Трудовой кодекс так и не были внесены, 11 ноября осталось рабочим днем.

Корреспондент Podrobno.uz связался с ответственным сотрудником Министерства занятости и сокращения бедности, который пояснил, что День профсоюзов — отмечается в качестве праздничного, но пока это рабочий день.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Silk Road Samarkand представляет туристический потенциал Узбекистана на выставке Лондоне
Не так страшен грипп, как его осложнения. При этом вакцина эффективна в 90 процентах случаев – Минздрав
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники