13:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Большой облом. В Минтруде сообщили, что День профсоюзов — это праздник, но пока не выходной
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в соцсетях одна из самых обсуждаемых тем — будет ли выходной на День профсоюзов. Напомним, что с инициативой сделать день нерабочим выступил президент Узбекистана 11 ноября 2022 года, когда поздравлял работников профсоюза с их профессиональным праздником. Однако дело застопорилось. Корреспонденту Podrobno.uz в Минтруде сообщили, что на данный момент День профсоюзов — это праздник, но пока не выходной, сообщает корреспондент Podrobno.uz.