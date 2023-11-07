13:04 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
В Кремле оценили отношения с Казахстаном
Песков назвал отношения РФ с Казахстаном более тесными, чем с другими странами.
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан развивают самостоятельные отношения, они более тесные, чем с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую поездку российского лидера Владимира Путина в Казахстан на фоне антироссийских санкций.
«Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы — естественные исторические партнеры, союзники, и вот этот официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений».
Он отметил, что важную часть в двусторонних отношениях занимает сотрудничество регионов двух стран, поэтому два президента примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.
«Ну, и, конечно, сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, это и сотрудничество буквально во всех областях. Это, конечно же, и обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало. Поэтому, конечно же, это абсолютно самостоятельное измерение не связано с какими-то другими контактами, и мы дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном».
Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила ранее пресс-служба Кремля.