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13:04 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости

В Кремле оценили отношения с Казахстаном

Песков назвал отношения РФ с Казахстаном более тесными, чем с другими странами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Казахстан развивают самостоятельные отношения, они более тесные, чем с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую поездку российского лидера Владимира Путина в Казахстан на фоне антироссийских санкций.

«Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы — естественные исторические партнеры, союзники, и вот этот официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений».

сказал Песков, отвечая на вопрос, связана ли предстоящая поездка с возросшим интересом стран Европы к Казахстану и с тем, что Астана поддержала санкции в отношении РФ.

Он отметил, что важную часть в двусторонних отношениях занимает сотрудничество регионов двух стран, поэтому два президента примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.

«Ну, и, конечно, сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, это и сотрудничество буквально во всех областях. Это, конечно же, и обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало. Поэтому, конечно же, это абсолютно самостоятельное измерение не связано с какими-то другими контактами, и мы дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном».

подчеркнул Песков.

Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

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