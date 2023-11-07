13:46 (мск), источник: ТАСС

Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска применили в СВО зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 “Триумф” в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — отметил собеседник агентства. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

25 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что у ВС РФ появились зенитные ракетные комплексы, которые сбили за пять дней 24 украинских самолета.

По словам другого собеседника агентства, стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров, при этом использовались «новые боевые части» ЗУР.

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