Главное
Палестино-израильский конфликт
14:23 (мск), источник: ТАСС

Вывоз россиян из Газы и обрыв кабеля на дне Балтийского моря. Темы брифинга Пескова

Сотрудничество России и Казахстана, гуманитарные паузы в Газе и авария на российском кабеле на дне Балтийского моря стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у главы государства не ожидается.

С открытым докладом у президента будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Часть встречи будет публичной.

О визите Путина в Казахстан

Россия и Казахстан — «естественные партнеры, союзники», и отношения Москвы с Астаной «гораздо более честные», чем у других стран.

Комплекс взаимодействия двух государств огромен, это «взаимные инвестиции, сотрудничество буквально во всех областях», так что им требуется «сверка часов».

Президенты примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстане (как уточнила пресс-служба Кремля, по видеосвязи — прим. ТАСС).

О гуманитарной ситуации вокруг Газы

Россия заинтересована в том, чтобы гуманитарная помощь доставлялась в сектор Газа, а россияне могли его покинуть: «Для нас очень важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы».

«Есть достаточно много желающих сейчас покинуть Газу [россиян]. Мы со всеми сторонами находимся в постоянном контакте».

Сложность в том, что необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы» и «получить разрешение от египетской стороны»: «Наши дипломаты продолжают этим заниматься».

Помощь в сектор Газа может доставляться «в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта». «Российская сторона продолжит все контакты [по этому вопросу] и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами».

Контакты со странами региона «осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне». На высшем уровне контактов пока не планируется.

О сообщениях о повреждении российского кабеля в Балтийском море

В Кремле не располагают данными о повреждении российского кабеля связи из Санкт-Петербурга в Калининград: «Мы не обладаем информацией на этот счет». «Рекомендуем обратится в Минсвязи».

О заявлениях о стрельбе на границе Грузии и Южной Осетии

Что касается заявлений грузинских властей о стрельбе на границе с Южной Осетией, в Кремле не имеют сведений о таком инциденте: «Я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 По одной из версий, Сталин отверг эту картину за то, что в фильме ребенок заменяет собой всю советскую власть
Как Романовы оказались в шаге от гибели в 1888 и почему Александр III решил скрыть обстоятельства случившегося
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий