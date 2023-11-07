Вывоз россиян из Газы и обрыв кабеля на дне Балтийского моря. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у главы государства не ожидается.
С открытым докладом у президента будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Часть встречи будет публичной.
Россия и Казахстан — «естественные партнеры, союзники», и отношения Москвы с Астаной «гораздо более честные», чем у других стран.
Комплекс взаимодействия двух государств огромен, это «взаимные инвестиции, сотрудничество буквально во всех областях», так что им требуется «сверка часов».
Президенты примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстане (как уточнила пресс-служба Кремля, по видеосвязи — прим. ТАСС).
Россия заинтересована в том, чтобы гуманитарная помощь доставлялась в сектор Газа, а россияне могли его покинуть: «Для нас очень важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы».
«Есть достаточно много желающих сейчас покинуть Газу [россиян]. Мы со всеми сторонами находимся в постоянном контакте».
Сложность в том, что необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы» и «получить разрешение от египетской стороны»: «Наши дипломаты продолжают этим заниматься».
Помощь в сектор Газа может доставляться «в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта». «Российская сторона продолжит все контакты [по этому вопросу] и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами».
Контакты со странами региона «осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне». На высшем уровне контактов пока не планируется.
В Кремле не располагают данными о повреждении российского кабеля связи из Санкт-Петербурга в Калининград: «Мы не обладаем информацией на этот счет». «Рекомендуем обратится в Минсвязи».
Что касается заявлений грузинских властей о стрельбе на границе с Южной Осетией, в Кремле не имеют сведений о таком инциденте: «Я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации».