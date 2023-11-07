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13:57 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: АПЛ США «Флорида» вошла в Персидский залив для сдерживания Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка США «Флорида» класса «Огайо» вошла в воды Персидского залива, таким образом Вашингтон надеется продемонстрировать силу и сдержать Тегеран, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источник: U.S. Navy

Как пишет агентство, подлодка «Флорида», хотя и атомная, ядерного оружия не несет. На ее вооружении могут стоять до 154 крылатых ракет «Томагавк», а на ее борту могут разместиться до 66 спецназовцев ВМС США.

6 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США направили на Ближний Восток подлодку класса «Огайо», это необходимо для обеспечения безопасности американских военных в регионе, заверял он. О том, какая именно подлодка США была направлена на Ближний Восток и где именно она размещена, не говорилось.

До этого на странице Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США в соцсети X (ранее Twitter) появилось сообщение, о том, что «5 ноября 2023 года подводная лодка класса Ohio прибыла в зону ответственности Центрального командования ВС США». 31 октября пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что США направят в регион СЕНТКОМ 300 военнослужащих. Райдер не назвал точных мест дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль.

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