Сергей Шелест призвал омичей получить компенсации за перевод жилья с печного на газовое отопление

В 2023 году на эти цели из федерального бюджета Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов Омску выделено 329 млн рублей.
«2 100 омских семей стали участниками проекта “Чистый воздух”. Если переводить в рубли, что это без малого 290 миллионов», — рассказал Мэр Омска Сергей Шелест.
До 1 декабря 2023 года омичи могут принять участие в проекте и получить до 212 тысяч рублей в форме компенсации за уже выполненные работы в границах своего земельного участка и установку внутридомового газового оборудования.
Среди обязательных условий: жилье в черте Омска должно быть индивидуальной или блокированной застройки, перевод на газовое отопление должен был пройти в 2022—2023 годы, собственник ранее не получал компенсации за проведение таких работ.
Заявки можно подать в административный округ.
В мэрии Омска назвали адресный перечень домов, где в 2023 году АО «Омскоблгаз» построены новые газопроводы-вводы до границ земельных участков: