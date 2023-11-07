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14:34 (мск), источник: СуперОмск

Сергей Шелест призвал омичей получить компенсации за перевод жилья с печного на газовое отопление

В Омске продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В рамках нацпроекта у омичей есть возможность бесплатно заменить печное отопление на более экологически чистое газовое.

В 2023 году на эти цели из федерального бюджета Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов Омску выделено 329 млн рублей.

«2 100 омских семей стали участниками проекта “Чистый воздух”. Если переводить в рубли, что это без малого 290 миллионов», — рассказал Мэр Омска Сергей Шелест.

До 1 декабря 2023 года омичи могут принять участие в проекте и получить до 212 тысяч рублей в форме компенсации за уже выполненные работы в границах своего земельного участка и установку внутридомового газового оборудования.

Среди обязательных условий: жилье в черте Омска должно быть индивидуальной или блокированной застройки, перевод на газовое отопление должен был пройти в 2022—2023 годы, собственник ранее не получал компенсации за проведение таких работ.

Заявки можно подать в административный округ.

В мэрии Омска назвали адресный перечень домов, где в 2023 году АО «Омскоблгаз» построены новые газопроводы-вводы до границ земельных участков:

В Центральном округе:

  • 3-я, 4-я, 6-я, 15-я, 17-я, 19-я, 27-я Линии;
  • 14-я, 15-я, 17-я, 20-я, 24-я и 25-я Северные;
  • Славянская;
  • Челюскинцев, 1-я Челюскинцев;
  • 10-я и 11-я Амурские;
  • Вавилова;
  • 8-я Ремесленная;
  • 20 лет РККА;
  • 1-я Кожевенная;
  • Плеханова;
  • Завертяева;
  • Успенского;
  • Разъездная;
  • Авангардная;
  • Арсеньева.

В Советском округе:

  • Полевая;
  • Песчаная;
  • 2-я и 5-я Весенняя;
  • Загородная;
  • п. Большие Поля: ул. Комсомольская, ул. Спортивная, ул. Энергетиков.

В Ленинском округе:

  • 1-я, 3-я, 4-я, 5-я Новая;
  • 2-я, 3-я, 7-я, 8-я, 10-я Комсомольская;
  • 5-я, 6-я, 8-я Чередовая;
  • Усадебная;
  • Урицкого;
  • 2-я, 3-я, 5-я Путевая;
  • Черлакская;
  • 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, и 22-я Марьяновская;
  • 4-я Электровозная;
  • Новоатаманская;
  • Крыловская;
  • переулок 5-й Чередовый;
  • Витебская;
  • Семашко;
  • Пахотная;
  • Правды;
  • Киевская,
  • Машиностроительная;
  • 6-я, 7-я Красноармейская;
  • Походная;
  • Войкова;
  • Гомельская;
  • 1-я Трамвайная;
  • Казачья;
  • Демьяна Бедного;
  • переулок Ульянова.

В Октябрьском округе:

  • 20-я Рабочая;
  • Ермака;
  • 7-я, 14-я, 15-я, 20-я, 21-я Рабочая;
  • 1-я Железнодорожная.

В Кировском округе:

  • 1-я Солнечная;
  • 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 10-я, 11-я, 12-я Самарская;
  • 5-я, 7-я, 8-я Кировская;
  • Звонкая;
  • переулок Днепровский;
  • 6-я, 7-я, 9-я Любинская;
  • Бийская;
  • Бухтиярова;
  • 5-я Русско-Полянская;
  • Вьюжная.

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