14:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Нижнего Тагила предложил забыть криминальную славу города и создать медицинский кластер и вуз
В Нижнем Тагиле появится вуз на 10 тысяч студентов и медицинский кластер.
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Осенью в Нижнем Тагиле прошли выборы главы города. На эту должность переизбрали Владислава Пинаева. Во вторник, 7 ноября, он провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов и рассказал, что ожидает Нижний Тагил в ближайшие годы. Публикуем избранные фрагменты.
ПРО РЕМОНТ АВАРИЙНОЙ ПЛОТИНЫ.
— Один из важных проектов для города это капитальный ремонт плотины по улице Челюскинцев. Ее состояние признано аварийным, — сказал Владислав Пинаев. — И это основная магистраль, соединяющая Гальяно-Горбуновский массив с центром города. Здесь самое интенсивное движение. Сейчас мы с подрядной организацией занимаемся этим проектом вплотную. Принято решение, что необходимо осушать плотину. Это осложняет проект. Необходимо строить дамбу. Самое проблемное — это перекрытие движения. Сейчас с подрядчиком планируем перекрытия на два года. Но мы настаиваем на том, чтобы это было в течение года. Ведь это крайне загруженная транспортная артерия. Улицы Тагилстроевская и Тагильская у нас просто не справятся с таким потоком транспорта.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОСТОЧНОГО ОБЪЕЗДА.
— Это объездная дорога, которая соединит Гальяно-Горбуновский массив с Дзержинским районом города с перспективой выхода на Титановую долину. Она, в общем-то, разгрузит Вагонку полностью. Сейчас транспорт из Нижней Салды, Верхней Салды, из Титановой долины идет полностью через этот район и через центр города. Эта артерия нам очень сильно бы помогла при перекрытии движения при ремонте плотины.
ПРО ШКОЛЫ.
— В 2019 году мы впервые за 29 лет открыли новую школу в Нижнем Тагиле. Она на 1200 мест. К сожалению, сегодня она настолько загружена, что у нас там занимается 1800 детей. Планировали односменный режим, получилось наоборот. Сегодня у нас находится на экспертизе проект новой школы на 1200 мест. Место определено. Это микрорайон Александровский. Сегодня мы активно ведем переговоры с застройщиками по освоению данной площадки.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ДОМОВ.
— Не хватает жилищного строительства. Не хотели идти в Нижний Тагил застройщики. Не хотели играть вдолгую. Но сегодня у нас уже есть ряд предложений от крупных застройщиков. Может быть это потому, что поменялась экономическая ситуация. Два наших ключевых предприятия из оборонно-промышленного комплекса работают сегодня в режиме 24/7. Уровень заработной платы в городе резко вырос. Поэтому покупательская способность изменилась. Единственное условие, которое мы обсуждаем со всеми застройщиками, — у проекта должна быть некая изюминка. Банальное строительство домов себя исчерпало. Хорошие дома с приличными фасадами должны появиться.
О МЕДИЦИНСКОМ КЛАСТЕРЕ.
— Сегодня активно взаимодействуем с правительством Свердловской области по долгоиграющему проекту — строительству детской многопрофильной больницы. Мы выделили новый земельный участок на первой линии Уральского проспекта. Появится медицинский кластер. На одной линии будет стоять госпиталь Тетюхина, детская многопрофильная больница и операционный блок микрохирургии глаза. Нижний Тагил станет городом медицинского туризма. Жителям северных районов не надо будет больше приезжать на лечение в Екатеринбург. Но понятно, что это проект не на один год и не на два.
ПРО ТУРИЗМ.
— Введение санкций подтолкнуло к развитию внутреннего туризма. Нам есть что показать. Например, заводоуправление Демидовых. Уникальное здание, которому нет равных в России. Мы завершаем проектные работы по заводоуправлению. В следующем году будем восстанавливать флигель, который находится в самом плачевном состоянии. Уходим от слова «музей». Это будет многофункциональный центр. Человек сможет прийти и провести там весь день, ознакомившись с историей Нижнего Тагила. Ведем проектирование и по плотине Демидовых 1725 года. На ее смотровой площадке в моменты паводка можно будет любоваться на сброс воды. Неизвестно, с чем мы столкнемся, когда уже полностью осушим плотину. Надо будет выставлять, наверное, полицию. Наверняка на дне Тагильского пруда будет много интересного под слоем ила.
ПРО СТУДЕНТОВ.
— С губернатором обсуждали возвращение в Нижний Тагил высшего образования. Два филиала вузов у нас работают сегодня — УрФУ и РГППУ. Но филиал филиалом, а нам нужен свой собственный вуз. Без поддержки губернатора это сделать невозможно. Крайне серьезная работа. В нее уже готовы включаться ЕВРАЗ и УВЗ. Все прекрасно понимают, что подготовка квалифицированных кадров именно в городе их присутствия — одна из первоочередных задач. Но это перспектива не на один год. В следующей пятилетке первый шаг в этом направлении, наверное, сделаем. Есть уже место — Корабельный Мыс. Там можно сделать площадку на 10 тысяч студентов, отдельно строящийся кампус, где проходили бы все действия по обучению студентов.
ПРО СЛАВУ «КРИМИНАЛЬНГО ГОРОДА».
— Я бы не сказал, что Нижний Тагил самый криминальный город. Девяностые были лихие во всей стране. Не только в Нижнем Тагиле. Сейчас я не считаю, что у нас небезопасно. Работает программа «Безопасный город». Практически нет угонов автомобилей. Те кражи, которые совершаются, раскрываются в ближайшее время. Ну, а тот прецедент, который был опубликован в социальных сетях (1 ноября в центре Нижнего Тагила группа молодых людей напала на юношу. — Прим. ред.), ну, наверное, такое происходит везде. Это от воспитания в большей степени зависит, а не от наличия камер или чего-то еще. Есть буйные граждане, как и по всей стране. Они будут привлечены к административной либо уголовной ответственности в зависимости от совершенных преступлений.