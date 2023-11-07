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14:49 (мск), источник: МК.RU Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко расширил полномочия Дмитрия Ушакова

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, который расширяет обязанности первого заместителя председателя омского правительства Дмитрия Ушакова.

Источник: МК.RU Омск

Теперь он будет курировать всех заместителей главы региона.

Прежняя редакция документа в пункте, где речь идет об обязанностях Дмитрия Ушакова, дополнена новой строкой: «Координирует деятельность заместителей председателя правительства Омской области, министров Омской области и руководителей органов исполнительной власти Омской области».

Кроме того, в указе перечислены северные районы, за которые теперь отвечает Ушаков: Большеуковский, Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский. Его назначение куратором этих территорий Хоценко объяснял тем, что Ушаков уже отвечает за направления, которые могут помочь прекратить отток населения из этих районов.

Также мы сообщали, что главам районов и поселений в Омской области выплатили премии на общую сумму 20 миллионов рублей.

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