Губернатор Омской области Виталий Хоценко расширил полномочия Дмитрия Ушакова

Теперь он будет курировать всех заместителей главы региона.
Прежняя редакция документа в пункте, где речь идет об обязанностях Дмитрия Ушакова, дополнена новой строкой: «Координирует деятельность заместителей председателя правительства Омской области, министров Омской области и руководителей органов исполнительной власти Омской области».
Кроме того, в указе перечислены северные районы, за которые теперь отвечает Ушаков: Большеуковский, Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский. Его назначение куратором этих территорий Хоценко объяснял тем, что Ушаков уже отвечает за направления, которые могут помочь прекратить отток населения из этих районов.
Также мы сообщали, что главам районов и поселений в Омской области выплатили премии на общую сумму 20 миллионов рублей.