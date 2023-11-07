Текслер посетил стенд Челябинской области на международной выставке-форуме «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» стартовала в Москве 4 ноября, в День народного единства. На ВДНХ выставлены стенды регионов, федеральных министерств и госкорпораций. Также на мероприятии в течение пяти месяцев будут проводиться концерты, мастер-классы, научно-популярные лекции и флешмобы.
Экспозиция Челябинской области расположилась в павильоне 75 В, там же находятся стенды регионов Уральского федерального округа.
На стенде нашего региона разместили интерактивные зоны, рассказывающие о достижениях региона в промышленности, сельском хозяйстве, атомной отрасли, науке, туризме и спорте. Центральным элементом стали качели с иммерсивным эффектом полёта. Качаясь на них, человек словно «пролетает» над достопримечательностями Челябинской области. Чуть позже в экспозицию добавят съёмки одного их горнолыжных курортов региона.
Главная идея экспозиции — «Челябинская область начинается с человека и его мечты».
— Стенд Челябинской области — один из лучших среди представленных на выставке, — считает Алексей Текслер. — В самом названии Челябинской области уже заложено слово «человек», отсюда родилась идея стенда. Мы рассказываем о нашем регионе: он многоплановый, интересный. Во многом разбиваем стереотипы о нашей области, показываем её во всей красе — это и природа, и люди, и наши достижения. У нас есть очень интересная фотозона с качелями, где можно увидеть с высоты птичьего полёта красоты нашего региона. Я хотел бы пожелать всем, у кого будет такая возможность, кто будет в Москве, обязательно посетить выставку «Россия» и стенд Челябинской области. Будет интересно!
В павильоне УрФО находятся также стенды Свердловской области, которая оформила его в виде Демидовского завода, Курганской области, где находится огромный аппарат Илизарова. На стенде ХМАО изобразили мамонтёнка, а Тюменская область представила знаменитые горячие источники.
Через две недели, 22 ноября, Челябинская область отмечает День региона. О программе мероприятий Алексей Текслер рассказал на интервью телевидению выставки «Россия».
В этот день на выставке выступят самодельные казачьи ансамбли и профессиональные коллективы Челябинской филармонии. Посетители увидят шоу барабанщиков The Noize, показ этномоды, театральную постановку Алексея Тетюева и многое другое. В Доме российской кухни в День региона центральными участниками станут южноуральские шеф-повара, которые приготовят для дегустации блюда уральской кухни, в том числе знаменитые пельмени «Фирменные». Это блюдо завоевало золотую медаль в 1968 году там же, на ВДНХ.
На международную выставку «Россия» также организуют детские поездки из Челябинской области. Заместитель председателя совета регионального отделения «Движение Первых» Челябинской области Лиана Млкеян рассказала об условиях подачи заявки на участие на пресс-конференции перед открытием выставки.