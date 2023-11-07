14:05 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
МИДЕИ получило согласие властей Израиля и Египта на эвакуацию граждан Молдовы из Газы
Внешнеполитическое ведомство Молдовы сообщает о порядке эвакуации граждан страны из сектора Газа.
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) получило согласие от израильских и египетских властей на эвакуацию молдавских граждан из сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что эвакуация будет производиться через контрольно-пропускной пункт Рафах.
«Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве проинформировало граждан Республики Молдова о необходимых процедурах, и их эвакуация в Египет состоится в течение сегодняшнего дня с соблюдением требований безопасности», — отмечает МИДЕИ.
На контрольно-пропускном пункте Рафах находится консульский работник, направленный МИДЕИ. Он встретит эвакуированных граждан и окажет необходимую консульскую помощь, уточнили в министерстве.
Ранее в дипломатическом ведомстве сообщили, что Египет одобрил выезд ограниченного числа иностранных граждан из сектора Газа, в основном людей, нуждающихся в медицинской помощи. В МИДЕИ тогда заявили, что власти Молдовы предоставили необходимые списки всем участвующим в переговорах сторонам и находятся в контакте с Министерством иностранных дел Египта для обеспечения безопасной эвакуации граждан республики.
По официальной информации, всего в настоящее время в секторе Газа находятся более семи тысяч граждан других государств, и их эвакуация будет проходить постепенно.