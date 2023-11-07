Главное
Палестино-израильский конфликт
14:50 (мск), источник: Известия

Bloomberg сообщило о рекомендации ЕК начать переговоры о приеме Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) намерена на заседании во вторник, 7 ноября, порекомендовать государствам — членам Евросоюза (ЕС) начать официальные переговоры по вступлению Украины в блок, сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По словам источников, таким образом ЕС надеется придать импульс своей политике расширения. Они добавили, что окончательная формулировка рекомендательного заключения еще не согласована.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении издания, переговоры могут быть начаты после завершения Киевом реформ и принятия украинского законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» государства.

Когда Украине был предоставлен статус кандидата в июне 2022 года, ЕС определил семь шагов, которые Киеву необходимо было предпринять, чтобы продвинуться вперед в процессе вступления. Украина завершила четыре из этих этапов — касающихся судебной системы, независимости СМИ и отмывания денег. Источники добавили, что несколько условий ЕС Киев пока не выполнил.

Заключение ЕК будет опубликовано 8 ноября. Документ должны будут одобрить все участники ЕС. Предположительно, это может произойти в декабре на саммите объединения.

Ранее, 6 ноября, Reuters также сообщало, что ЕК 8 ноября даст официальную рекомендацию странам — членам ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество.

В начале октября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Порог изобилия: лимиты по кредиткам выросли на треть, до 106 тыс.
Великая репрессия: в МИД РФ допустили рост политических преследований на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС