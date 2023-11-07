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15:18 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования «Астана»

Кадровые перестановки произошли в Минобороне — президент назначил нового командующего войсками регионального командования «Астана», передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Министерство обороны Республики Казахстан

Распоряжением главы государства Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования «Астана», говорится на официальном сайте.

Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана».

Шайх-Хасан Жазыкбаев согласно официальному сайту РгК «Астана», родился 20 сентября 1976 года в селе Карл Маркс Мойынкумского района в Жамбылской области.

В июне 1999 года окончил Пензенское военное артиллерийское инженерное училище им. Н. Н. Воронова г. Пенза РФ с отличием по специальности: «Инженер по тепловым и импульсным машинам».

Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до командующего войсками регионального командования (в 2021 году).

Стоит отметить, что с марта по октябрь 2006 года и с сентября 2007 года по май 2008 года выполнял миротворческую миссию в составе ограниченного континента в Ираке. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени. Воинское звание: Генерал-майор. Женат воспитывает 3 детей.

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