Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования «Астана»

Распоряжением главы государства Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования «Астана», говорится на официальном сайте.
Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана».
Шайх-Хасан Жазыкбаев согласно официальному сайту РгК «Астана», родился 20 сентября 1976 года в селе Карл Маркс Мойынкумского района в Жамбылской области.
В июне 1999 года окончил Пензенское военное артиллерийское инженерное училище им. Н. Н. Воронова г. Пенза РФ с отличием по специальности: «Инженер по тепловым и импульсным машинам».
Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до командующего войсками регионального командования (в 2021 году).
Стоит отметить, что с марта по октябрь 2006 года и с сентября 2007 года по май 2008 года выполнял миротворческую миссию в составе ограниченного континента в Ираке. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени. Воинское звание: Генерал-майор. Женат воспитывает 3 детей.