Члены НАТО приостановят действие ДОВСЕ после выхода из него России

В нем говорится, что страны-члены осудили решение РФ и намерены приостановить действие ДОВСЕ «на такой срок, который потребуется».
По мнению НАТО, выход России из договора «является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность». Альянс, в частности, обвинил РФ в «пренебрежении к контролю над вооружениями», а также в подрыве «основанного на правилах международного порядка».
«Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО—участники договора соблюдают его, а Россия — не соблюдает, была бы неприемлемой. Вследствие этого, государства-члены НАТО-участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву», — сказано в заявлении.
В альянсе добавили, что его члены подтверждают приверженность снижению военного риска, предотвращению «неверных представлений и конфликтов», а также «стремятся к укреплению доверия, основываясь на ключевых принципах взаимности, транспарентности, соблюдения, верификации и согласия принимающей страны, тем самым способствуя укреплению мира и безопасности».