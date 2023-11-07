15:29 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Эксперт ООН Клаудиа Малер оценит положение пожилых людей в Молдове
Независимый эксперт ООН по правам пожилых людей посетит ряд городов Молдовы, в том числе Приднестровский регион.
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Независимый эксперт ООН по правам пожилых людей Клаудиа Малер проведет оценку положения этой категории населения Молдовы в ходе своего официального визита в республику, сообщает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперт будет находиться в Молдове с 7 по 16 ноября и посетит, кроме Кишинева, также Сороки, Страшены, Оргеев, Криуляны и Приднестровский регион.
«Во время своего визита Малер оценит положение пожилых людей в стране, в частности, влияние пандемии COVID-19 и войны на Украине. Она рассмотрит усилия по внедрению международных и региональных стандартов по защите и поощрению прав пожилых людей посредством политики и деятельности на национальном, региональном и международном уровнях. Она также сосредоточится на выявлении передовой практики, которая была внедрена для содействия реализации прав пожилых людей, включая экономические, социальные, культурные, гражданские и политические».
Клаудиа Малер встретится с официальными лицами страны, представителями ООН, национальных правозащитных структур, гражданского общества, работающими с пожилыми людьми, а также с представителями научной среды и рядовыми гражданами.
Итоги визита независимый эксперт ООН подведет на пресс-конференции 16 ноября в Кишиневе, а доклад Совету по правам человека представит в сентябре 2024 года.