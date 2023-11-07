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15:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Алейник и Фидан обсудили ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт

Министры подчеркнули, что Беларусь и Турция с самого начала конфликта на Украине призывали завершить его в кратчайшие сроки.

Источник: МИД Беларуси

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Глава МИД Беларуси Сергей Алейник в ходе своего официального визита в Турцию провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, об этом Sputnik сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Министры констатировали, что за более чем 30 лет дипломатических отношений Минск и Анкара выстроили систему сотрудничества на разных уровнях — от министров и ведомств до правительств и глав государств.

Стороны обсудили и торгово-экономические отношения. За последние два года, как отметили в МИД Беларуси, товарооборот между странами превышал миллиард долларов, по итогам 2023-го, как утверждает турецкая сторона, он превысит полтора миллиарда. В этой связи главы МИД обсудили систематизацию объема двусторонней торговли и активизацию механизмов логистики.

Алейник и Фидан обсудили также международные проблемы, подчеркнув ответственное отношение двух стран к вопросу продовольственной безопасности и отметив позитивные усилия Анкары в реализации зерновой сделки.

«На этом фоне Сергей Алейник подчеркнул преступный характер незаконных санкций ЕС и США на поставку и транзит белорусских калийных удобрений, без которых невозможно решить проблему голода в то время, когда по данным ООН она актуальна для трех четвертей населения земли».

говорится в сообщении МИД Беларуси.

Говоря об украинском конфликте стороны подчеркнули, что с самых первых его дней настаивали на его прекращении в кратчайшие сроки. Министры также выразили обеспокоенность крупномасштабной эскалацией палестино-израильского конфликта, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения.

«Мы неоднократно говорили, что, если не остановиться сейчас, то конфликт может привести к непоправимым для региона и всего мира последствиям».

подчеркнул Алейник.

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере культуры, здравоохранения, научно-техническое сотрудничество и развитие контактов между молодежными организациями.

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