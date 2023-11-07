17:05 (мск), источник: ИА Татар-информ
«Миллиард.татар» выбирает главное татарское событие 2023 года
«Миллиард.татар» составил шорт-лист самых запоминающихся событий в татарском мире за 2023 год и предложил своим читателям выбрать главное из них.
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В список наиболее значимых для татар решений, ожидаемо оказался выбор места и концепции строительства Соборной мечети в Казани, появление для главы республики должности «Раис Татарстана», реформа национального праздника Сабантуй, возрождение породы «татарская лошадь», организация общественно-культурной акции «Хәрәкәттә — бәрәкәт», помощь погорельцам села Юлдус, назначение нового руководителя Академии наук РТ и проведение акции по сохранению родного языка «Мин татарча сөйләшәм», которую в Казани провели уже в 18-й раз.
Кроме того, не менее важным для Татарстана, по мнению редакции «Миллиард.татар» и многих экспертов, стало и расширение контактов с мусульманскими странами, в частности, Ираном, ОАЭ, Турцией, Катаром, а также налаживание сотрудничества с татарами Афганистана.
Открытое онлайн-голосование организовано в Telegram-канале «Миллиард.татар» и в группе в социальной сети «ВКонтакте».