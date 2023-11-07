Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
17:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Миллиард.татар» выбирает главное татарское событие 2023 года

«Миллиард.татар» составил шорт-лист самых запоминающихся событий в татарском мире за 2023 год и предложил своим читателям выбрать главное из них.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

В список наиболее значимых для татар решений, ожидаемо оказался выбор места и концепции строительства Соборной мечети в Казани, появление для главы республики должности «Раис Татарстана», реформа национального праздника Сабантуй, возрождение породы «татарская лошадь», организация общественно-культурной акции «Хәрәкәттә — бәрәкәт», помощь погорельцам села Юлдус, назначение нового руководителя Академии наук РТ и проведение акции по сохранению родного языка «Мин татарча сөйләшәм», которую в Казани провели уже в 18-й раз.

Кроме того, не менее важным для Татарстана, по мнению редакции «Миллиард.татар» и многих экспертов, стало и расширение контактов с мусульманскими странами, в частности, Ираном, ОАЭ, Турцией, Катаром, а также налаживание сотрудничества с татарами Афганистана.

Открытое онлайн-голосование организовано в Telegram-канале «Миллиард.татар» и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео
Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта