В Татарстане упрощается схема доказывания факта участия в СВО для получения единовременной выплаты на ребенка

Кабмин Татарстана принял постановление о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей на детей отдельных категорий военнослужащих и граждан, участвующих в специальной военной операции.
В Минтруда Татарстана «Реальному времени» объяснили, что благодаря принятым мерам упрощается схема доказывания факта участия в СВО.
Единовременная выплата предоставляется детям:
Вчера в Татарстане в пилотном режиме запустили портал, где расписаны все меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Сервис получил название «Забота о своих». Запуск сайта, по задумке властей, должен позволить обеспечить всех участников СВО и членов их семей необходимой информацией о той или иной мере, а также избавить людей от поиска ее на татарстанских сайтах министерств и ведомств.