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17:57 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане упрощается схема доказывания факта участия в СВО для получения единовременной выплаты на ребенка

В Татарстане ввели единовременную выплату для детей участников спецоперации в размере 20 тысяч рублей.

Источник: Реальное время

Кабмин Татарстана принял постановление о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей на детей отдельных категорий военнослужащих и граждан, участвующих в специальной военной операции.

В Минтруда Татарстана «Реальному времени» объяснили, что благодаря принятым мерам упрощается схема доказывания факта участия в СВО.

Единовременная выплата предоставляется детям:

  • граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории Татарстана;
  • граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы натерритории РТ;
  • лиц, проходящих службу в национальной гвардии РФ и принимающих (принимавших) участие в СВО;
  • граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории иного субъекта России, имевших постоянное место жительства на территории Татарстана на день призыва на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой;
  • граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории иного субъекта РФ, имевших постоянное место жительства на территории РТ на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой;
  • граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ на территории иного субъекта России, не имевших места жительства на территории Татарстана на день призыва на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой, при условии постоянного проживания ребенка в РТ на день призыва гражданина на военную службу по мобилизации либо на день обращения за единовременной выплатой;
  • граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории иного субъекта РФ, не имевших места жительства на территории Татарстана на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой, при условии постоянного проживания ребенка в Республике Татарстан на день заключения контракта либо на день обращения за единовременной выплатой;
  • сотрудников Министерства внутренних дел по Татарстану (органов внутренних дел в РТ), Управления Федеральной службы безопасности России по РТ, командированных в зону проведения специальной военной операции.

Вчера в Татарстане в пилотном режиме запустили портал, где расписаны все меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Сервис получил название «Забота о своих». Запуск сайта, по задумке властей, должен позволить обеспечить всех участников СВО и членов их семей необходимой информацией о той или иной мере, а также избавить людей от поиска ее на татарстанских сайтах министерств и ведомств.

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